Черно море завря: Какво означават рекордните 31 °C?
Черно море буквално завря. Но ако топлата вода е идеална за летовниците, то аномалията не вещае нищо добро за екосистемите, климата в района и иконо...
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Черно море буквално завря. Но ако топлата вода е идеална за летовниците, то аномалията не вещае нищо добро за екосистемите, климата в района и иконо...