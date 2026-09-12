Тесните места, които държат света за гърлото: Протоците, без които световната икономика би спряла
Защо няколко морски коридора определят цените на петрола, храните и почти всичко, което купуваме
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Защо няколко морски коридора определят цените на петрола, храните и почти всичко, което купуваме
Движението спря заради авария на товарен кораб
По данни на валийството към момента е обявено евакуирането на част от крайните квартали на Чанаккале
Водолазен туризъм в Дарданелите е най-новата атракция
Преустановено е движението в пролива
Кого касае това?
Круизният лайнер "Силестиал Кристъл" се удари с танкера "СТИ Пимлико" в северната част на протока Дарданели, близо до турския п-ов Галиполи, съобщиха...