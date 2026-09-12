Проблем на Дарданелите. Десетки кораби чакат
Движението спря заради авария на товарен кораб
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Движението спря заради авария на товарен кораб
Нови девет мача тази вечер
Спешна акция
Дължината му е 1074 метра
Турски бизнесмен закупи имение в Босфора
Повреда в двигател на петролен танкер
Това се случило в квартал "Бебек Арнавуткьой"
Заради аварирал кораб
Причината е наличието на скумрия, обясниха рибари
Днес турския президент Реджеп Ердоган официално ще открие трети мост над Босфора, който свързва Европа и Азия. Съоръжението е наречено на деветия су...
Осем ленти за автомобили и 2 железопътни линии ще има на третия мост над Босфора, който в петък ще бъде официално открит от турския президент Реджеп Е...
Движението на плавателни съдове през Босфора е преустановено след сблъсък на товарен кораб с кораб на турската брегова охрана, предаде агенция "Ройтер...
40 имигранти се опитвали да стигнат с лодка до България или Румъния Най-малко 24 нелегални имигранти се удавиха днес в Босфора в опит да се доберат д...
Истанбул. Месец след откриването на метролинията в тунела под Босфора в Истанбул, страната започна да строи и втори тунел за автомобили, съобщи бТВ. Т...
Истанбул. Турският премиер Реджеп Тайип Ердоган ще открие тържествено в Истанбул железопътния тунел под Босфора. Пускането на тунела Мармарай е в ден...
Истанбул. Три руски бойни кораба - „Приазовие", „Минск" и „Новочеркаск", днес са преминали през Босфора, движейки се към източната част на Средиземно...