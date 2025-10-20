Анджелина Джоли събра погледите в Италия. Промяната

Анджелина Джоли изненада всички в Италия. Тя показа огромните си татуировки на гърба на 18 октомври, когато присъства на премиерата на червения килим на новия си филм Couture в Рим, Италия, пише People .

50-годишната актриса носеше рокля без гръб с пелерина, която разкриваше впечатляващите ѝ татуировки, включително голям тигър и будистки благословии за мир, любов и благополучие.

За събитието, което се проведе в Auditorium Parco Della Musica, Джоли допълни визията си с черни обувки на висок ток и чорапи в същия тон.

В Couture Джоли играе ролята на майка и режисьор, която работи по филм за Парижката седмица на модата, докато преминава през развод и научава за диагнозата си рак на гърдата.

Работата по филма на сценариста и режисьор Алиса Уинокур беше особено лична за носителката на "Оскар", която е претърпяла превантивна двойна мастектомия през 2013 г., защото носи гена BRCA1. (Нейната майка, Маршелин Бертран, почина от рак на яйчниците и гърдата през 2007 г., а нейната леля и баба също са починали от болестта.)

Джоли разказа пред Variety на Международния филмов фестивал в Торонто през септември, че знае, че участието ѝ във филма ще „разбуди много лични спомени“.

„Но винаги съм смятала, че най-тежките филми имат най-любящите екипи. Има нещо утешително в това да водиш истински разговори и да споделяш истински чувства с общност“, продължи звездата.

„Беше доста лечебно по много начини, защото виждаш лицата на другите хора в екипа – един на трима има рак, а повечето хора са били в болнична стая с някой, когото са обичали. Всеки в екипа е загубил някого, когото е обичал.“

Джоли имаше още един голям моден момент, докато промотира Couture на TIFF миналия месец. Тогава тя се появи на червения килим в дълъг ансамбъл, напомнящ визията ѝ от Оскарите през 2012 г.

Тя носеше дълго кафяво двуреден палто с копчета до талията, което създаваше секси цепка до бедрото, позволявайки на крака ѝ да се покаже.

Майката на шест деца е носила подобна рокля с цепка на 84-ите годишни награди "Оскар" – черна рокля Atelier Versace с драматична цепка, като позира със своя крак, а кадърът стана вирусен в интернет.

