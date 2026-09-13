Анджелина Джоли събра погледите в Италия. Промяната
В Couture Джоли играе ролята на майка и режисьор, която работи по филм за Парижката седмица на модата
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В Couture Джоли играе ролята на майка и режисьор, която работи по филм за Парижката седмица на модата
Важно е да следвате зова на сърцето, но не бързайте с решението, особено под влияние на първите емоции
Много патриарси са имали татуировки, казва бившият футболист
По тялото на Йоци има 61 татуировки
Има риск от инфекции - при какви случаи
Те нарушават някои механизми на кожата
Експозицията включва специални бои, печатни материали, стари машинки, трансформатори, игли, и литература
Сканирането на тялото е безопасно за любителите на тату
В някои общества всеки символ и мастото, на което е изрисуван, са от определящо значение
Холивудската актриса Кайл Ричардс, която се оказва леля на Парис и Ники Хилтън, сподели в "женските" сайтове мнението си за лазерните технологии в мед...
Еуфорията около спечелената от "Лестър" шампионска титла на Англия не стихва вече цяла седмица. Феновете на "лисиците" започнаха дори да търсят нов на...
Собственикът на студио за татуировки обяви, че ще направи безплатна татуировка на всеки, който подкрепи кандидатът за президент на Републиканците Дона...
Един креативен фотограф показва още веднъж по оригинален начин, че хората не винаги са такива, за каквито ги смятаме - стори го в серия от провокативн...
Татуировка, направена от българин, спечели тазгодишното издание на "Тату Експо -Саар 2015" в немския град Саарбрюкен. С работата си "Ужасът от войната...
Звездите с най-много татуировки ще дефилират на парти, подгрято от пъргавия Алфредо Торес и знойни дами, негови сънароднички. На вечеринката, която ще...
Сватбената им дата с Джоли е изписана върху корема му Татусите на Брад Пит станаха обект на внимание от папараците тези дни, които разследват като де...
Истински екшън се разигра край Сандански. Нападател с качулка страля по две момичета в четвъртък. После избяга. Търсенето му продължи почти 24 часа. В...
Стихове на Вазов и Чинтулов живеят като вечни рисунки По същия начин, по който китайските йероглифи са хит сред татус маниаците, така и кирилицата им...
Двойката се готви за сватба с интимни рисунки
Вашингтон. Президентът на САЩ Барак Обама се зарече да си направи татуировка заедно със съпругата си, ако дъщерите му поискат да се татуират. Учудващ...