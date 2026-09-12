Старозагорското село Михайлово ще отпразнува традиционно Тодоровден
Записването за състезанията ще се извършва на място на 28 февруари 2026 г.
Следете всички новини, анализи и коментари за Михайлово. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Записването за състезанията ще се извършва на място на 28 февруари 2026 г.
„Празник на доброто, светлината и традициите – Архангеловден“ е мотото на събитието
Четвърта година клета пенсионерка от Врачанско се бори със съдебната система. На главата й се стоварило обвинение за отглеждане на наркотици за над 50...
Стара Загора. На пореден протест заради разбития до неузнаваемост път между селата Ловец и Михайлово излязоха в неделя михайловци. „Не искаме обещан...
Стара Загора. Гергьовско агне ще отнесе у дома жокея победител на кушията за Тодоровден в старозагорското село Михайлово. Награди ще има и за коня поб...