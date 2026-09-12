Всичко за Михайлово

Следете всички новини, анализи и коментари за Михайлово. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Регионални Моят град
Съдят баба за 50 кг коноп

Съдят баба за 50 кг коноп

Четвърта година клета пенсионерка от Врачанско се бори със съдебната система. На главата й се стоварило обвинение за отглеждане на наркотици за над 50...

21 април | 13:20
0 коментара
3363
Агне на кушия за Тодоровден

Агне на кушия за Тодоровден

Стара Загора. Гергьовско агне ще отнесе у дома жокея победител на кушията за Тодоровден в старозагорското село Михайлово. Награди ще има и за коня поб...

26 февруари | 18:50
0 коментара
4722