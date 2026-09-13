Калушев се обади от отвъдното. Може да сме живи!
Парадоксални съобщения във Фейсбук
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Парадоксални съобщения във Фейсбук
Кое е мистериозното място на планетата
"Осигурен е парцел и подготвени дупки за засаждането им на площ около 1 дка в парк „Загорка“,
Италианските спасители са извадили живи изпод развалините след земетресението 215 души. Това заяви ръководителят на националната пожарна служба Бруно...
В турския град Сизре повече от 100 невъоръжени хора са били изгорени живи, обградени от сили за сигурност. Това се казва в разпространено становище на...
Продажбата на живи елхи започна точно в 10,00 часа в четвъртък на пазара в Благоевград. Тя е в подкрепа на благотворителната инициатива на Министерств...
Специалистите съветват да купуваме само легално отсечени дръвчета Купуваме все повече живи елхички за Коледа. Само за миналата година броят на продад...