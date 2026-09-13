Журналист разкри провокациите на Мирчев
Теодор Стефанов разказа за грозните сцени в парламента по време на протеста
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Теодор Стефанов разказа за грозните сцени в парламента по време на протеста
Отново станахме свидетели на вандалски прояви на "мирния протест", заяви бившият МВР-шеф
Цял ден присъдружната организация на ПП прави провокации срещу МВР
Той призова политическият елит на страната да бъде по-твърд в позициите си към провокациите на РСМ
Той отново повтори предупреждението си: "Ние може да дойдем внезапно някоя нощ"
Държавната гранична служба на страната разпространи специално съобщение
Феновете на Миньор Пк се включиха в атаките към полицията
Протестиращите провокираха полицията, обяви МВР
Евгений Михайлов припомни палежа на Партийния дом на 26 август 1990 г. и направи аналогия с Мая Манолова, която запали изборни книжа в центъра на Софи...
В протеста трябва да бъдат вкарани радикални групи като препоръката е да им се осигурят стъклени бутилки, които да хвърлят по полицаите
Всичко беше предварително подготвено
Забраната на Столична община за провеждането му ще бъде спазена, каза Младен Маринов
Хвърляли домати и яйца по унифармените, наели били от "Боец"
Подновяване на диалога със Северна Корея е невъзможно, докато Пхенян продължава провокационните си действия, включително и изстрелването на балистични...
В четири областни града (София, Варна, Бургас и Пловдив) се провеждат съвместни действия на ГД "Национална полиция" и ДАНС по пресичане на подготвяни...
София. Предизвикан от изказване на червения депутат Антон Кутев, зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов се обърна с призив: "Не провокирайте прово...