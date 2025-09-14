Гасиха пожар в огромна руска рафинерия след украински удар с дрон

Пожарът в нефтопреработвателния завод в Кириши в Северозападна Русия,

избухнал в резултат на паднали отломки от свален дрон, е потушен,

съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, цитиран от Ройтерс.

Дрозденко каза, че няма пострадали.

Рафинерия "Киришинефтеоргсинтез" на компания "Сургутнефтегаз" е

една от двете най-големи рафинерии в Русия.

Тя преработва около 17,7 милиона тона руски суров петрол годишно (355 000 барела дневно) или 6,4% от общото количество в страната.

Средствата за противовъздушна отбрана (ПВО) унищожиха три украински дрона в района на град Кириши, заяви Дрозденко, цитиран от ТАСС.

