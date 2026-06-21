Гърция овладя пожарите, но тревогата остава заради вятъра и жегата

Активните огнища на пожарите в Гърция са загасени и няма пострадали хора, но опасността не е преминала. Властите предупреждават за критичен риск от нови пожари днес заради повишаващите се температури и засилващия се вятър в много райони на страната.

Официалната карта на гръцката Гражданска защита за пожарния риск се актуализира ежедневно и е валидна за 21 юни 2026 г., като се използва за предупреждения и готовност на службите.

Евия остава под наблюдение

Пожарната обстановка на остров Евия е подобрена, съобщават огнеборците. Въпреки това силите на Гражданска защита и пожарната остават на място, защото силният вятър може отново да разпали отделни огнища. Според хотелиери туристите не напускат острова, което е важен сигнал, че засега ситуацията е овладяна, но не и окончателно приключила.

Съмнения за палежи в Коринтия

Всички огнища в област Коринтия на полуостров Пелопонес също са загасени. Властите обаче разследват причините за пожара, тъй като две огнища са избухнали едновременно в различни части на района. Това засилва съмненията за умишлени палежи - най-тежкият сценарий в момент, когато жега, суха растителност и вятър могат да превърнат всяка искра в нов фронт.

Забрани, глоби и дронове

Паленето на огън на открито е абсолютно забранено, припомнят от полицията. При нарушение глобата е 3000 евро. Властите предупреждават и собствениците на имоти, включително чужденци, да почистят терените си до утре, когато изтича срокът за тази дейност. Официалният портал gov.gr посочва, че за 2026 г. срокът за подаване на декларация за почистване на парцели е удължен до 22 юни.

За непочистени терени глобите са от 500 до 2000 евро според площта. От утре започва използването на дронове, с които ще се установяват непочистени имоти и ще се налагат санкции на собствениците. Така Гърция влиза в най-строгата част на противопожарния сезон - с овладени пожари, но с ясно предупреждение, че следващите дни могат бързо да върнат опасността.

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