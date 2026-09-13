Драма с млад мъж на Витоша
Хеликоптер го откара в болница
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Хеликоптер го откара в болница
За какво бяха задържани те
Инцидентът е станал на бул. "Дондуков" близо до кръстовището с ул. "Веслец" в столицата
Невероятен брой нарушения регистрирани за нула време
Те настояха за незабавни промени в Закона за движение по пътищата
Санкционират велосипедисти за слушане на музика в Холандия
Спиращо дъха състезание в стил крос кънтри се проведе за първи път край с.Батулия. Старт на „Джуренец Куест" даде зам-кметът на община Своге Вальо Мих...
Хиляди велосипедисти дефилираха голи по улиците на Лондон и Мексико. Ентусиастите се съблякоха с цел да изтъкнат уязвимостта си спрямо моторните прево...
Околовръстното да не се приема за градска бариера, а пешеходци и велосипедисти да минават към Витоша. Това е една от идеите на главния архитект на Соф...
Повече снимки в нашата ГАЛЕРИЯ Над 500 велосипедисти участваха във колошествието „Аз карам велосипед. Последвайте ме!", организирано от Столична общи...
Безплатната автобусна линия за велосипедисти, стартирана от Лидл България през миналата година, тръгва отново към полите на...
Столична община (СО) пуска автобусна линия за велосипедисти с маршрут от „Хладилника" през заслона „Бай Кръстьо" до хижа „Алеко". Предвидено е тя да т...
Стотици велосипедисти се включиха в четвъртък в инициативата „Спорт - бъди независим" в Благоевград. Начело на почетната колоездачна обиколка на града...
Нови велоалеи, простиращи се на около 60 км, ще бъдат изградени в София през тази година. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО). Но...
Благоевград. Продължава работата на община Благоевград за подобряване на градската инфраструктура. Готови са велоалеите по улиците „Преслав" и "Броди"...
Париж. Велосипедистите живеят по-дълго от останалите хора, а при професионалните колоездачи разликата в средната продължителност на живота е над 6 год...
София. На 31 август започва 63-тата Международна колоездачна обиколка на България, стана ясно на пресконференция на организаторите от Българският коло...
Автобусът е настигнал в неосветен участък младежа, който не е имал фарове и светлоотразителни елементи
Добрич. От полицията в Добрич съобщават за два инцидента с участието на велосипедисти, при които има тежко пострадали. Около 20.50 часа в събота е под...
103-ма са проверени при първата акция