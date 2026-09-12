Хисаря става столица на джаза, два дни музика и вдъхновение с най-големите звезди
Всяка фестивална вечер дава сцена за елита – утвърдени артисти и млади таланти
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Всяка фестивална вечер дава сцена за елита – утвърдени артисти и млади таланти
Осем авторски пиеси за синтезатор и струнен оркестър ще бъдат представени на 14 юли в Пловдив
Новият албум на Мартин Денев е като шоколад с люти чушки
Творчеството и вдъхновението не се разболяват от ковид, казва музикантът Мартин Денев
Стартирам проект за албум, базиран на българската традиция и народно творчество, казва музикантът
Новият албум на музиканта-космополит пренася в безгрижието на балийския живот
Артистът представя новото си EP "Manga Electrika" от студиото в Бали Късметът не идва без много работа, казва Мартин Денев Мартин Денев е музикант,...