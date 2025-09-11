Наша община с голяма стъпка към европейската сцена

Община Хисаря направи голяма стъпка към европейската сцена.

Тя стана член на Европейската асоциация на историческите термални градове (EHTTA) и е първата дестинация от България, която се присъединява към организацията. Това съобщи кметът на града Ива Вълчева по време на 12-годишния конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, който се провежда в Правец, съобщава БНР.

До този момент нито един български град не беше член на европейската организация.

С това признание Хисаря се нарежда до европейски курорти от ранга на Карлови вари, Чехия, Баден, Германия, Виши, Франция и др.

Хисаря има какво да покаже - както с богатата си история, така и модерна балнеоложка инфраструктура.

Участието ни в тази мрежа ще ни позволи да разширим международното присъствие на общината, да се възползваме от европейски проекти и да се включим активно в общи инициативи като Европейския ден на термалното наследство. Това е естествена стъпка напред в усилията ни да позиционираме Хисаря като значим европейски термален център", каза Ива Вълчева.

