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Кон стъпка дете пред майка му

Кон стъпка дете пред майка му

Тригодишно момиченце почина в Котел, след като беше стъпкано от кон. Драмата се разигра малко преди 18 часа във вторник, съобщиха от полицията. По тов...

16 септември | 17:05
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