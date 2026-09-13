Наско Сираков с първи думи за Мъри след дълго мълчание
Левски има нов треньор, от когото клубът е много доволен
Следете всички новини, анализи и коментари за Погасяване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Левски има нов треньор, от когото клубът е много доволен
Това съветват консултантите в усложнената ситуация
Кредитите, които допускаме да усвоим по време на коледните празници лесно нарастват
3,4 милиарда евро дълг се очаква да погаси днес Гърция към Европейската централна банка, след като страните от еврозоната потвърдиха снощи отпусканет...
Атина. Нереалистично е да се очаква Гърция напълно да погаси огромния си дълг. Това заяви говорителят на СИРИЗА Евклид Цакалотос пред BBC. „Никой не...
Заявления за погасяване по давност се приемат до края на 2014 г. Новите дългове към хазната да бъдат погасени по давност е "мисия невъзможна". Причин...
София. Законът за потребителските кредити бе приет окончателно от депутатите в Народното събрание. В него пише, че кредитополучатели, които искат да п...
София. Гражданите и фирмите вече може да избират дали първо да платят данъците или осигуровките си. Плащанията на налози към бюджета от началото на ма...
София. С 99 гласа "за", 4 "против" и 7 "въздържали се" в Народното събрание приеха на първо четене промените в Закона за потребителския кредит, чиито...
Чейндж бюрата се регистрират само в НАП като обменни бюра
Промяната е до края на 2014 г.
Все повече хора посягат към бързите заеми, за да закърпят бюджета си