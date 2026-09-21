Големи промени с нотариусите и завещанията. Най-чаканата реформа
Министерство на правосъдието пусна текстовете за обществено обсъждане
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Министерство на правосъдието пусна текстовете за обществено обсъждане
Обвиняват го в лъжесвидетелстване
Бургас. Бившият шеф на бургаската полиция Георги Пенев бе осъден за лъжесвидетелстване по скандалния процес за двойно убийство на пътя срещу Ивайло Др...