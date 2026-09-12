Правителството с нови мерки за борба с имотната мафия
Говори министър Георги Георгиев
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Говори министър Георги Георгиев
Фалшиви документи, апетитни имоти и престъпни схеми – идва реформа срещу най-наглите измами
НАП и министерство на правосъдието с общи действия
Случаят предизвика сериозно възмущение сред гражданите и институциите
Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители предлага да бъдат наложени глоби
Бавното правосъдие - втората смърт за близките на загинали на пътя
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Георги Георгиев подаде сигнал в прокуратурата, задейства правосъдието
Хора подписвали предварителен договор, без да знаят какво подписват всъщност
Първият ден на февруари не беше добър за Здравко Донев-Капона, сочен за Кръстника на имотната мафия в Бургас. Тогава Специализираният наказателен съд...