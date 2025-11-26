Правителството с нови мерки за борба с имотната мафия

Правосъдният министър Георги Георгиев обяви на брифинг, че днес правителството е предприело поредната стъпка във "войната с имотната мафия".

"Знаете, че правото на собственост е фундаментално човешко право", каза той и припомни за зачестилите разкрития и стотиците случаи на различни имотни измами.

"Успяхме да направим следното - Правилникът по вписванията дава възможност понастоящем всеки човек да извади копие на нотариалния акт на някой друг - това е решение, което съществува в няколко държави". обясни Георгиев. Той припомни случай, при който малограмотен гражданин, който не е разбирал точно какво иска, но се е явил със списък от 200 нотариални акта, които искал да получи преписи от тях.

"Промените в правилника за вписванията предвиждат следното - на първо място остават правата за свободен достъп до имотния регистър и електронни справки от всички , нещо повече - за да улесним разследващите журналисти, това, което правим е в справката да има и цената на сделката, така подобряваме публичността и достъпа до информацията", каза още правосъдният министър и допълни, че остава достъпът до нотариалните актове на нотариуси, адвокати и представители на държавни органи, забранява се свободният достъп на всички останали до нотариалните актове на гражданите.

"Въвежда се възможност за този, който има правен интерес да иска нотариален акт на съседа или на гражданин, да подаде молба и съдията по вписванията ще преценява има или няма правно основание да се сдобие с копие от вашия нотариален акт", каза още той.

"Ограничаваме възможността за напълно безконтролен достъп до нотариалните актове, защото важната информация я има в свободната справка - там няма ограничения. В нотариалния акт има данни за банковата сметка, собственоръчно изписано име, подпис и друга чувствителна информация. Слагаме край от 15 януари", заяви правосъдният министър.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com