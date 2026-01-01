Атака край Ормузкия проток: Удариха кораб
Новият инцидент допълнително поставя под въпрос сигурността на един от най-важните морски маршрути
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Новият инцидент допълнително поставя под въпрос сигурността на един от най-важните морски маршрути
Защо няколко морски коридора определят цените на петрола, храните и почти всичко, което купуваме
Всички гръцки пристанища са блокирани от двудневна стачка на моряците. Те протестират срещу приватизацията на портовете, съобщава БНР. Морският транс...