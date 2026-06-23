Напрежение в Португалия преди решителен мач ПРОГРАМАТА

Ето програмата на световното за вторник срещу сряда:

20:00 Португалия - Узбекистан, Група K (БНТ 1 и БНТ 3)

23:00 Англия - Гана, Група L (БНТ 1 и БНТ 3)

02:00 Панама - Хърватия, Група L (БНТ 1 и БНТ 3)

05:00 Колумбия - ДР Конго, Група K (БНТ 1 и БНТ 3)

Изключително важен мач за португалците, които излизат на поправителен след издънката си с ДР Конго в първия кръг. Онзи двубой, завършил при резултат 1:1, до голяма степен разтърси футболните фенове в страната и те призоваха за сериозни промени.

"Трите лъва" на селекционера Томас Тухел впечатлиха в първия мач срещу Хърватия, като отбелязаха четири попадения - голова мощ, с която можеше резултатът да набъбне още повече. Имаше въпросителни около играта в защита, но като цяло английските фенове останаха изключително доволни от летящия старт. Тук е моментът това впечатление да се затвърди, но задачата няма да е никак лесна, защото вече видяхме силата на африканските отбори.

Мач в графата "задължителни" за хърватите, които разочароваха на старта и не успяха да покрият стандартите, които бяха задали на последните две световни първенства. За специалисти и фенове е сигурно, че този отбор ще преодолее е групата си, но това минава през задължителен успех срещу аутсайдера.

Колумбийците ще се опитат да си осигурят класирането в следващата фаза с евентуална победа. Представянето срещу Узбекистан на старта беше достатъчно впечатляващо и дава спокойствие в предстоящия сблъсък, но южноамериканците не могат да си позволят да губят този мач, защото в последния кръг играят срещу фаворита Португалия.

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