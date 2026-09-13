Издирва се румънец. Блъснал патрулка, ранил полицаи и избягал
Минал е през "Дунав мост"
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Минал е през "Дунав мост"
"Възраждане" влезе в сблъсъци
Двама полицаи и 25-годишен младеж са леко пострадали
Мъжът от Сливен е пратен в психиатрия
Полицайка е убита, а други две са ранени при стрелба в събота вечер в окръг Принс Джордж, в околностите на столицата на САЩ – Вашингтон, предаде вестн...
Белфаст. При поредна нощ на сблъсъци в Белфаст бяха ранени 56 полицаи, четирима от които бяха приети в болница, съобщи АФП. Безредиците избухнаха по...