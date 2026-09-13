ЕС дава 3,5 млрд. евро до 2020 г. за най-бедните

Фондът за европейско подпомагане ще има 3,5 млрд. евро до 2020 г. За това се договориха европейският парламент и Съвета на ЕС. Текстът бе одобрен на п...