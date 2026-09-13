Вече не сме най-бедните в ЕС. Ето кой ни измести от първото място
Пpeз минaлaтa гoдинa 27,6 милиoнa дyши ca били в тeжĸo мaтepиaлнo и coциaлнo пoлoжeниe
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Пpeз минaлaтa гoдинa 27,6 милиoнa дyши ca били в тeжĸo мaтepиaлнo и coциaлнo пoлoжeниe
България се нарежда на едно от последните места в ЕС по богатство на населението
Закриването на спецпрокуратурата и спецсъда беше прибързано, каза евродепутатът
Фондът за европейско подпомагане ще има 3,5 млрд. евро до 2020 г. За това се договориха европейският парламент и Съвета на ЕС. Текстът бе одобрен на п...