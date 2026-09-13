Чуждите вузове удължават сроковете за прием
Две от предпочитаните дестинации за обучение на българи в чужбина – Германия и Нидерландия удължават сроковете за прием
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Две от предпочитаните дестинации за обучение на българи в чужбина – Германия и Нидерландия удължават сроковете за прием
Благоевград. Регионалната служба по заетостта дава възможност на младежи да придобият професионална квалификация в Германия за срок от 3 години. Бюрат...
СМГ вкара трима от един клас в топуниверситета, НПМГ - в Кеймбридж