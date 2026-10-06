Рожден ден днес има Юлия Берберян

Рожден ден днес празнува тенис легендата Юлия Берберян. Родена на 6 октомври 1944 г. в София. В състезателната си кариера тя доминира на родната сцена, като печели девет титли на България по тенис на единично, по двойки и за смесени двойки.

Големият ѝ световен триумф идва в ролята ѝ на треньор. Тя е майка и личен ментор на три от най-успешните тенисистки в историята на българския спорт – сестрите Мануела, Катерина и Магдалена Малееви. Под нейното професионално ръководство и трите достигат до Топ 10 на световната ранглиста на WTA, което остава уникално постижение без аналог в световния тенис.

След завършването на активната си треньорска дейност Юлия Берберян се развива като активен общественик и политик. Тя е народен представител в 38-ото Народно събрание (1997 – 2001 г.). През 2005 г. заедно с дъщерите си основава Тенис клуб „Малееви“ в София, където продължава да вдъхновява нови поколения спортисти. Притежава наградата „Олимпийски орден“ на Международния олимпийски комитет за изключителния си принос към развитието на спорта.

Днес празнуват още:

Албена Чакърова, актриса

Димитър Маринов, актьор

Димитър Туджаров-Шкумбата, шоумен

Любомир Ганев, президент на Българската федерация по волейбол

Владимир Манчев, бивш национал по футбол