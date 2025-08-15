Голяма новина за компенсаторките за жилище

Министерство на финансите предлага промени в наредбата за изплащане на обезщетения на собственици на компесаторни записи

В нея са определени условията и редът за изплащане левовата равностойност на жилищните компенсаторни записи, получени по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти от гражданите, чиито имоти са отнети с влязло в сила съдебно решение, пише финансовият портал pariteni.bg.

В наредбата е предвидено всички жилищни компенсаторни записи, които са получени от правоимащите граждани, да бъдат изплащани в лева, по тяхната левова равностойност.

Предвид факта, че от датата на въвеждане на еврото в България, всички разплащания в страната преминават в евро, то и изплащането на левовата равностойност на жилищните компенсаторни записи следва да се осъществява в евро, пише в проекта.



Жилищните компенсаторни записи са конкретно предназначени за обезщетяване на собственици на национализирани жилищни имоти. Тези записи са представлявали документ, удостоверяващ правото на обезщетение в определена левова равностойност, която е можела да бъде използвана за различни цели – например за участие в приватизация, за закупуване на други имоти или за получаване на парична равностойност при определени условия.



