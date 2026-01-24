Кристалина бие тревога! Опасност за много работещи

Изкуственият интелект ще връхлети пазара на труда „като цунами“ и ще промени работните места по-бързо, отколкото обществата са готови да осъзнаят мащаба на трансформацията. Това предупреди управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева по време на дискусия за глобалните икономически перспективи на Световния икономически форум в Давос, цитира БТА.

По данни от анализ на МВФ, цитирани от Георгиева, AI се очаква да засегне около 60% от работните места в развитите икономики, а в глобален план – приблизително 40%. Част от тези позиции ще бъдат „подсилени“ от технологиите, други – трансформирани, а при някои рискът е от отпадане на задачи и съкращаване на човешки труд.

Георгиева изтъкна, че на микрониво вече се вижда ефект: работни места, в които AI повишава продуктивността, могат да доведат и до по-високи доходи и допълнително търсене в икономиката. Но предупреди и за обратната страна – най-често автоматизираните задачи са именно тези, които традиционно се дават на начални позиции, което затруднява младите хора да „влязат“ на пазара на труда. Според нея под натиск може да попадне и средната класа, ако част от „незасегнатите“ работни места започнат да изостават по заплащане.

В Давос подобни прогнози бяха подкрепени и от предупрежденията на CEO-то на Anthropic Дарио Амодей, който запази тезата си, че AI може да елиминира голяма част от началните позиции при „белите якички“ в рамките на няколко години.

