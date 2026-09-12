„Хулиганът си е хулиган“: Костадинов с остър коментар за Банско и Израел
Лидерът на „Възраждане“ отправи критики към българските евроатлантици и постави въпрос за смъртта на капитан Марин Маринов
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Лидерът на „Възраждане“ отправи критики към българските евроатлантици и постави въпрос за смъртта на капитан Марин Маринов
Претърсват района, където е забелязан последно
Тъжната вест съобщи журналистът Мартин Карбовски
България и Израел поддържат дългогодишни искрени отношения на приятелство
Българският външен министър категорично призова подобни трагедии да не се повтарят
Той е бил координатор на мисия на ООН в ивицата Газа.
Маринов е вторият служител на UNOPS, убит по време на израелската военна кампания в Газа
Капитан Маринов изгуби живота си на 51-годишна възраст
Марин Маринов "измислил" деликатеса по унгарска рецепта Марин Маринов е от малкото българи, имал удоволствието да почерпи с направена лично от него л...