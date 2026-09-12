Закопчаха известен турски режисьор и брат му-популярен музикант
Разследването е започнало, след като жандармерията получила сигнал, че в дома на режисьора се отглежда канабис
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Разследването е започнало, след като жандармерията получила сигнал, че в дома на режисьора се отглежда канабис
На борда на яхта с дрогата е имало екипаж от трима българи
Екшънът се е разиграл на Канарските острови
Девет български и един руски гражданин са арестувани в акцията
Обвинена е в контрабанда
При международна операция срещу наркотрафика бяха арестувани двама българи с 11 тона хашиш край бреговете на Сицилия...
Българин и холандец бяха арестувани, след като испанската полиция залови близо 15 тона хашиш на яхта в Средиземно море край южните си брегове, съобщи...
Мадрид. Испанската полиция е иззела 11 тона хашиш. Те са били открити след мащабна операция на територията на страната, насочена срещу мароканска нарк...
София. Гръцката полиция арестува българин с 550 килограма хашиш на пристанището в Патра в неделя. Задържаният мъж е шофьор на ТИР. Камионът с българск...