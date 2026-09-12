За първи път! Главният секретар на МВР подгони стопаните на разбити пътища
МВР с безпрецедентни мерки срещу катастрофите в страната
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МВР с безпрецедентни мерки срещу катастрофите в страната
Той се отличи бързо и ярко
Георги Кандев защити разследването и отчете ръст на изборните нарушения
До момента той е временно изпълняващ длъжността
Петър Тодоров иска по-сурови наказания за нарушителите на законите, които са от МВР
От думите му стана ясно, че дисциплинарно уволнение в момента е възможно
Полицията е на път да разреши случая
София. Новият главен секретар на МВР Светлозар Лазаров встъпи в длъжност, съобщиха от министерството. По-рано президентът подписа указа за назначаване...
Темата СРС веднъж завинаги трябва да се реши