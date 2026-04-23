Кандев остава главсек на МВР-харесват го, а и има висок рейтинг

Георги Кандев вероятно ще запази поста си на главен секретар на МВР в бъдещия кабинет „Радев“, съобщава News.bg. Според техни източници, партията мандатоносител вече е обсъдила въпроса и е дала положителна оценка за работата му във ведомството.

Офицерът се отличава с висока обществена активност, за разлика от предишни ръководители в МВР, които оставаха в сянката на министъра. Той пое ръководните функции през февруари тази година, след като служебният министър Емил Дечев изолира тогавашния главен секретар Мирослав Рашков.

Високият рейтинг на Кандев се дължи основно на мащабните полицейски операции срещу търговията с гласове преди парламентарните избори. Под негово ръководство МВР проведе редица акции в цялата страна, при които бяха разкрити престъпни мрежи и иззети стотици хиляди евро във Варна, Търговище, Тетевен и Добрич.

В края на предизборната кампания главният секретар използва профила си във Facebook, за да призове гражданите да гласуват масово и без страх. Тогава той подчерта, че свободният вот е по-силен от купения и осъди като цинично престъпление политическия натиск над хора в нужда.



