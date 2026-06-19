За първи път! Главният секретар на МВР подгони стопаните на разбити пътища

За първи път у вас МВР подгони и стопаните на пътищата заради множеството катастрофи, породени от разбити шосета.

МВР изпраща писма на стопаните на проблемни пътищата в страната. Ако не бъдат предприети мерки по техните ремонти, вътрешното ведомство ще подаде сигнали до прокуратурата, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов по повод мерките за намаляване на катастрофите с ранени и загинали.

До стопаните на пътищата били изпращани хиляди писма. Ако шосетата са в добро състояние, това значително ще намали катастрофите с пострадали или загинали, обясниха от МВР. Докато не приключат ремонтите на АМ "Тракия" пък в пиковите часове МВР ще ограничава движението на тировете над 12 тона.

През летния сезон се очаква пътуванията да се засилят, Николов е разговарял с всички областни директори на полицията в страната. Поискал от тях да набележат местата с концентрация на катастрофи, участъците, където се провеждат гонки и дрифтове и да се вземат съответните мерки.

Установени са 41 подготовки за провеждане на гонки и състезания от неразумни водачи на територията на страната, съобщи още главен комисар Любомир Николов.

Нулева толерантност към нарушителите на пътя!, обявиха на брифинга и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов и гл. инсп. Лечезар Близнаков от "Пътна полиция".

Нашата битка е не да увеличим глобите и санкциите на нарушителите на пътя, а да бъдем така превантивно ситуирани, за да можем да намалим броя на пострадалите и жертвите, заяви Николов.

„Установили сме 2300 лица, които разпространяват наркотични вещества. Считам, че след задържане на такива, влияем и на пътната безопасност“, каза той.

„Дали сме указания за ежедневно провеждане на полицейски операции. По никакъв начин няма да толерираме погазването на правилата по пътищата“, съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков в отдел „Пътна полиция“ към ГДНП.

Близнаков заяви, че днес от 00:00 часа е започнал 24-часовият маратон по линия на операция за установяване на водачи, употребили алкохол и наркотици. И разкри, че резултатите по отношение на такива водачи са „стряскащи“. „Нашите действия са насочени и към провеждането на гонки – дрифтове, управление на мотори на задни гуми и подобни действия, които застрашават безопасността на участниците в движението, ще бъдат наказвани най-строго. Предвидените наказания са 3000 лева и 12 месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство и спирането му от движение за 3 месеца“, разясни той.

Предприети са действия по следене на контролната дейност на полицейските служители.

За рамките на 10 дни - от 8 юни, са проверени близо 125 000 превозни средства, съставени са повече от 52 000 документа за най-различни нарушения. Водачите, които са шофирали под въздействието на алкохол и наркотици, са 448.

Лъчезар Близнаков коментира още, че все по-често установяват водачи с изчерпан брой на контролните точки.

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