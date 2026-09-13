Първият „плакат“ в света е от Сердика
Както днес афишите ни канят на концерти и филми, така този камък е канел гражданите на кървавите зрелища в градския амфитеатър
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Както днес афишите ни канят на концерти и филми, така този камък е канел гражданите на кървавите зрелища в градския амфитеатър
Министърът на младежта и спорта награди българския тежкоатлет
Авторът защити творбата си и отхвърли критиките на плаката като старомодни
Плакатът е фалшив и властите са започнали разследване
Магазин опъна плакат с ликовете на двама апаши
Джилиан Андерсън влезе в битката за новия Джеймс Бонд. Звездата от "Досиетата Х" намекна, че е готова да стане първия женски Агент 007, като публикува...
Банско. Постъпила е жалба за разпространяване на агитационни флаери на една от големите политически партии в деня за размисъл в Банско, което е в нару...
София. След като бяха санкционирани от Централната избирателна комисия (ЦИК) за телевизонните си клипове и за билбордите на телевизията си, "Атака" от...
Варна. Билборд с лика на Путин се появи в центъра на Варна - срещу Катедралата, и разбуни духовете в града. Слоганът е "Владимир Путин - Герой на прав...
Хубавици вдигат духа на протестите
Първо място в международния конкурс за плакат на тема "Да спасим планетата!" спечели Моника Бъчварова, студентка във Великотърновския университет "Св...