Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?
Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
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Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
Находките са увити с найлони, около тях е блато
Фандъкова поиска аварийно спасяване на археологическите находки Археологическите находки на Ларгото няма да издържат още една зима. Вече има паднали...
София. Спешни мерки за аварийна консервация на откритите археологически находки на Ларгото поиска столичният кмет Йорданка Фандъкова от Министерството...
Разград. Около 15 000 лв. са нужни за спасяването на тазгодишните археологически находки от най-голямата могила край Свещари - Омуртаговата. Със средс...
Кърджали. Кметът на Кърджали Хасан Азис и ръководителят на проучванията на Скалния град на траките проф. Николай Овчаров направиха първа копка на пр...