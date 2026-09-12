Всичко за Консервация

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Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?
Снимка: БТА

Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?

Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...

11 септември | 18:41
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Ларгото се руши

Ларгото се руши

Фандъкова поиска аварийно спасяване на археологическите находки Археологическите находки на Ларгото няма да издържат още една зима. Вече има паднали...

16 август | 20:50
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