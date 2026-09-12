Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?
Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
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Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
В посолството ни във Вашингтон се проведе церемония по връщането на културни ценности
За 8 март е насрочено разпоредителното заседание на съда
Министър и депутат ще борят и трафика на културни ценности
арх. Даниела Джуркова,изп. директор на НИНКН - Госпожо Джуркова, започна ли дигитализацията на културните ценности?- Цялостната дигитализация е нещо...
Нови материални културни ценности ще бъдат вписани в регистрите на общините. За това настоява областната администрация в Перник, съобщи зам.-губернато...
Вицепрезидентът Маргарита Попова изрази безпокойство, че напоследък се руши християнско наследство с чукове и оръдия и от лицето на земята се заличава...
София. Трима чехи са били задържани при Видин за трафик на културни ценности. Те са били заловени при съвместна операция на Държавна агенция „Национал...
Мездра. Предотвратиха трафик на културни ценности в град Мездра. Там служители на Държавна агенция „Национална сигурност", под ръководството на Окръжн...
София. Съкровище, от третото хилядолетие преди Христа, бе върнато в България при самостоятелна операция на ДАНС. Това обяви директорът на Националният...