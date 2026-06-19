Шестима министри влизат в парламентарния контрол

Шестима министри ще участват в парламентарния контрол днес, като първи на въпроси на депутати ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски. Двете питания към него са свързани със състоянието на язовирите „Огоста“ и „Рабиша“ и необходимостта от ремонтни дейности.

Министърът на спорта Енчо Кирязов ще представи информация за действията на ведомството във връзка със ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите.

В контрола ще участват още министрите на образованието, околната среда, регионалното развитие и отбраната.

Първите въпроси са за язовирите

Парламентарният контрол ще започне с теми, свързани с водната инфраструктура. Пламен Абровски ще отговаря за състоянието на язовирите „Огоста“ и „Рабиша“, които са важни както за водоснабдяването и напояването, така и за сигурността на населените места в съответните райони.

Депутатските питания са насочени към нуждата от ремонти и към готовността на институциите да предприемат конкретни действия. Темата идва в период, в който състоянието на язовирите и управлението на водните ресурси все по-често се поставят като въпрос на сигурност, а не само на инфраструктурна поддръжка.

Спортният министър ще говори за шахмата

След земеделския министър в парламентарния контрол ще участва министърът на спорта Енчо Кирязов. Той трябва да даде информация за предстоящите действия на ведомството по казуса в българския шахмат.

Акцентът ще бъде върху защитата на състезателните права на спортистите. Това е чувствителна тема, защото административните спорове в шахмата пряко засягат участието на състезатели в национални и международни прояви, както и представителството на България в този спорт.

Още четирима министри пред депутатите

В парламентарния контрол ще се включат и министърът на образованието Георги Вълчев, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, министърът на регионалното развитие Иван Шишков и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Очаква се въпросите към тях да обхванат различни секторни теми - от политики в образованието и околната среда до инфраструктура и отбрана. Така днешният контрол ще бъде сравнително широк по обхват, но без една доминираща политическа тема.

Преди контрола - промяна по InvestEU

Преди парламентарния контрол депутатите ще разгледат ратификация на изменение на споразумението между България и Европейския съюз по програма InvestEU. Една от промените предвижда увеличение на финансовия принос на страната със 96 964 246 евро - от 150 млн. евро на 246 964 246 евро.

InvestEU е инструмент на ЕС за дългосрочно финансиране, който цели да мобилизира публични и частни инвестиции в устойчивост, иновации, малък и среден бизнес, инфраструктура и зелен преход. За България промяната е важна, защото увеличеният принос разширява възможността за участие на страната в европейски финансови механизми, които работят чрез гаранции, кредити и инвестиционни продукти.

Нови правила за банковия надзор

На първо четене ще бъдат гласувани и промени в Закона за кредитните институции. С тях се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на Управителния съвет на Българската народна банка, когато БНБ действа като компетентен орган за банков надзор.

Промените са свързани с европейска директива. Според нея нито един член на управителен орган на компетентен орган, назначен след януари 2026 г., с изключение на управителя, не може да остане на длъжност повече от 14 години.

Заседанието съчетава стандартен парламентарен контрол с няколко финансови и регулаторни решения. Темите не изглеждат шумни на пръв поглед, но засягат важни практически въпроси - сигурността на язовирите, правата на спортистите, достъпа до европейско финансиране и правилата за независимост в банковия надзор.

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