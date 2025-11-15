Взимат заплата, но не ходят на работа. Що е то?

Това е оригиналната гатанка за 8 000 лева, колкото е средната заплата на депутатите, които ако бяха в училище, досега да са изключени.

Общо 191 народни представители(това е 80 процента) са отсъствали неоправдано от заседанията на Народното събрание през месец октомври. Това показва справка в сайта на НС, цитирана от БТА.

Както се казва, роди ме майко с късмет и ме хвърли на парламентарния мокет...

Най-много са народните представители от групата на ГЕРБ-СДС, отсъствали неоправдано от пленарните заседания. Те са 66, тоест цялата група.

От „Възраждане“ 30 депутати имат неоправдани отсъствия, от „ДПС-Ново начало“ – 29, от „Има Такъв Народ“ – 17, от „БСП-Обединена левица“ – 16, „Морал, единство и чест“ – 11, от „Величие“ – 10, от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) - 9, от „Алианс за права и свободи“ – двама.

Отсъствията на народните представители са предимно на 15,16 и 17 октомври, когато парламентът не заседава поради липса на кворум.

Според Правилника на Народното събрание депутат, на когото се налага да отсъства по уважителни причини от заседание, предварително уведомява председателя на парламента. При неоправдано отсъствие се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение, припомня SafeNews.

