Напрежение в Европа. Автомобилната индустрия пред срив

Европейската автомобилна индустрия е изправена пред повторение на кризата с полупроводниците, която избухна по време на пандемията от Ковид. Решението на нидерландското правителство да поеме контрола над китайския производител на чипове Nexperia допълнително изостри търговските отношения между ЕС и азиатската държава. И ако конфликът не бъде разрешен бързо, европейските автомобилни компании са изложени на риск от спиране на производство, при това съвсем скоро, пише "Аутомедия".

Nexperia е един от водещите световни производители на полупроводници със седалище в Неймеген (Нидерландия). Компанията, която принадлежи към китайския концерн Wingtech Technology, играе важна роля в глобалната верига за доставки на компоненти за автомобилната индустрия. В една кола може да има до няколкостотин такива системи. Полупроводниците Nexperia са отговорни, наред с много други неща, за работата на превключвателя, управлението на кормилното управление и многобройните електронни системи на превозното средство.

Проблемът е, че Nexperia е в „черния списък’’

В края на 2024 Nexperia става обект на санкции на САЩ и влезе в търговски „черен’’ списък. Малко след това правителството на Нидерландия съобщи за „сериозни управленски нередности’’ в структурите на компанията, считайки ги за потенциална заплаха за националната сигурност. В резултат на това беше стартиран специален механизъм, който позволи на държавата да се намесва в компании от стратегическо значение, което доведе до поемане на контрола над Nexperia.

Нидерландските власти власти обясниха, че според Закона за наличността на стоки държавата може да се намесва в частни компании в изключителни случаи - например, когато има заплаха за икономическата сигурност на страната или когато е необходимо да се осигурят доставките на ключови стоки.

На практика това означава, че ръководството на Nexperia не може да взема стратегически решения без съгласието на правителството в Хага. Настоящият президент беше отстранен от длъжност и функциите му бяха поети от независим комисар, който не е свързан с Китай. През това време компанията не може да сменя собствениците, да прехвърля активи или да прави кадрови промени без одобрението на властите.

Китай наложи забрана за износ на чипове Nexperia

Китайското правителство отговори със силно противопоставяне на действията на Нидерландия, като наложи забрана за износ на чипове, произведени от Nexperia. Както обяви самата компания, на 10 октомври членовете на дистрибуторската мрежа и доставчиците са били уведомени, че Nexperia вече не може да гарантира непрекъснатостта на доставките на интегрални схеми за европейския автомобилен сектор. Без тези интегрални схеми европейските производители на части и компоненти не са в състояние да поддържат производството, което създава риск от големи смущения във веригата за доставки на автомобили.

Експертите в индустрията посочват, че поддържането на настоящата ситуация за дълго време може да предизвика нова криза на полупроводниците. Въпреки че автомобилните производители се опитват да доставят същите чипове от алтернативни играчи на пазара, процесът на хомологирането им и увеличаването на производствения капацитет ще отнеме няколко месеца. През това време запасите от чипове на Nexperia поддържат веригата за доставки само за няколко седмици.

Предишната криза доведе до увеличение на цените на автомобилите

Значението на полупроводниците в автомобилната индустрия беше открито от широката общественост преди четири години по време на така наречената „криза на чиповете’’. По това време десетки хиляди автомобили не можеха да напуснат заводите поради месеци на забавяне на доставката на микропроцесори. Това доведе до рязко увеличение на цените на превозните средства и удължено време за изчакване на поръчаните автомобили.

Съвременните автомобили могат да съдържат около 1000 микропроцесора, отговорни за различни системи на превозното средство. В случая с електрическите автомобили този брой се увеличава до 3000, което е резултат от по-модерната електроника и системи за управление на енергията. Доскоро повечето шофьори не бяха наясно колко силно автомобилната индустрия разчита на тези системи, докато тяхното отсъствие не започна да се отразява на глобалното производство.

Автомобилните заводи могат да спрат още следващия месец

Търговски спор с участието на производителя на чипове Nexperia привлича вниманието на най-големите производители на автомобили в Европа. BMW заяви, че част от мрежата от доставчици вече е усетила ефектите от тази ситуация. Германската компания следи ситуацията непрекъснато, за да идентифицира потенциални заплахи за доставките на ранен етап и да предприеме подходящи действия, ако е необходимо.

Други европейски автомобилни производители, включително Mercedes, Renault, Stellantis и Volkswagen, също съобщават за постоянно наблюдение на ситуацията. В някои случаи те подготвят работни групи за ограничаване на потенциалните смущения във веригата за доставки. Компаниите посочиха, че липсата на наличност на интегрални схеми може да доведе до спиране на производството в избрани фабрики още през следващия месец, но поради поверителността подробни данни не бяха разкрити.



