Гришо с исторически срив в тениса

Григор Димитров допусна седмата си загуба в девет мача от началото на сезона и за първи път от 14 години няма да е част от световния топ 100 в тениса.

Най-добрият български играч игра не лошо, но отстъпи с 4:6, 6:2, 3:6 след близо два часа игра от аржентинеца Томас Мартин Ечевери в първия кръг на Мастърса в Монте Карло, където живее.

Днес българинът беше наблюдават от приятелката си Ейса Гонзалес и своята майка Мария.

Гришо не успя да защити 200 точки за световната ранглиста, които заработи преди година с достигането си до четвъртфинал и това означава още един сериозен спад, който много трудно би бил компенсиран до края на годината.

Във виртуалния ранкинг към момента Димитров се намира на незавидната 135-та позиция.

