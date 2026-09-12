Светът полудя по обувките на папата (СНИМКИ и ВИДЕО)
Тръгнаха куп закачки в мрежата
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Тръгнаха куп закачки в мрежата
Nike е марка, която от десетилетия диктува тенденциите в спорта, уличната култура и lifestyle модата
Магазините ще се управляват от Fourlis Group
Конкуренцията е жестока
На Nike са
Индустрията не спи и се мъчи да измисли поредния си топ удар
Последва стила на холивудските звезди
Ще са лимитирани, в продажба - от юли
Обувките за кръстосана тренировка са универсален вариант
Николай Марангозов се отървал по чудо
Да започнем деня с усмивка
Скоро може да няма достатъчно маратонки Nike по магазините
Eдна от световните спортни марки, които непрекъснато инвестират в проучвания и подобрения на своите продукти
Продаденият чифт е бил носен от баскетболиста по време на дебютния му сезон в НБА през 1984-1985
Маратонките са били носени от рапъра по време на наградите "Грами"
Найк и производителят се споразумяха
Новите "Найки" се обуват без ръце
Fashion Days предлага страхотни модели на изгодни цени
Мъжът на Ким Кардашиян трупа милиони от маратонки
Маратонките Найки са по дизайн на съоснователя на световната марка спортни обувки