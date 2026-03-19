Безос каза какво ще ни спаси от AI

С нарастващите опасения около бързото развитие на изкуствения интелект все повече хора смятат, че въпросът не е дали, а кога технологията ще заеме работните им места.

Експерти отдавна предупреждават, че компаниите естествено ще предпочитат AI пред човешките работници, тъй като той е по-евтин, по-бърз и по-лесен за внедряване.

Някои дори допускат, че в близко бъдеще може да има сериозен спад в заетостта на офис служителите. Сред най-застрашените професии според анализи са историци и преводачи, а според някои – дори и писатели, въпреки че човешките емоции и опит стоят в основата на добрата литература.

Основателят на Amazon Джеф Безос обаче посочва, че ключът към оцеляване на пазара на труда е креативността. По думите му именно творческото мислене е нещо, което AI все още не може да замени напълно, тъй като се нуждае от насоки, за да генерира идеи.

„Поставете ме пред бяла дъска и мога да измисля сто идеи за половин час“, казва той.

Безос остава оптимист за бъдещето, като смята, че изкуственият интелект ще повиши качеството и продуктивността във всички сектори – от производството до услугите. Според него никога не е имало по-добър момент да гледаме с ентусиазъм към бъдещето, пише glasnews.bg.

Въпреки това много хора трудно споделят този оптимизъм, тъй като автоматизацията може да доведе до загуба на работни места. Все пак, изглежда, че в свят, доминиран от AI, именно креативността ще бъде най-ценният човешки ресурс.

