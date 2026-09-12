Владимир Николов потресен от изметта на Младежкия хълм
Тредно му е дори да говори за това
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Тредно му е дори да говори за това
Да не стане както беше в моловете
От снимката, която Огнян Минчев сподели в социалната мрежа, се вижда чучело, провесено на бесило на Орлов мост
В "Измет" момчета от бордеите се опитват да бъдат честни въпреки корумпираните полицаи