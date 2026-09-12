Пътувате с кола в ЕС? Ето правилата, които могат да ви спестят солена глоба
Няколко основни неща, които трябва да знаем за шофьорската книжка, застраховката и правилата
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Няколко основни неща, които трябва да знаем за шофьорската книжка, застраховката и правилата
Ценни съвети за водачите
ДЗИ е първият застраховател в България, който предложи изцяло дигитални процеси по сключване на застраховки и въвеждане на щети онлайн
Изкуствен интелект ще обработва бързо и коректно щети по застраховки Каско
Иновативната платформа go.dzi.bg осигурява на клиентите на ДЗИ изцяло дигитално изживяване
Сериозен ръст на приходите от застраховки на автомобили отчитат компаниите за първите четири месеца на годината. От задължителната полица "Гражданска...
София. Застраховките на колите може да поскъпнат до 5% до края на годината, но дали това ще стане, ще зависи от конкуренцията на пазара, смятат в бран...
Плащанията по "Каско" на автомобилите са скочили със 163% през юли Природните бедствия през тази година сериозно удариха застрахователите. Това се ви...
Даваме повече за "Гражданска отговорност" и пестим от "Каско"
Компаниите търсят подкрепа от държавата за да спестят милиони
София. Българите по-рядко застраховат автомобилите си. Намаляват приходите на застрахователите от доброволните полици "Каско", сочат данните на Комиси...