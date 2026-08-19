Ключова промяна с две магистрали. АПИ с предупреждение

Ограничават движението по магистралите "Струма" и "Тракия" днес и утре заради подмяна на тол камерите, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От 9:30 ч. се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала „Струма“ в област Благоевград. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, за по около 20 минути. Ще се работи по следните участъци:

при 92-ри км, в района на Покровник, дейностите започват в 9:30 ч. в посока Кулата, а в 16:30 ч. - в посока София;

при 129-и км, в района на Долна Градешница, дейностите започват в 10:30 ч. в посока Кулата и в 15:30 ч. - в посока София;

при 143-ти км в района на Сандански, дейностите започват в 11:30 ч. в посока Кулата и в 14:30 ч. - в посока София;

при 151-ви км,, в района на Дамяница, дейностите започват в 12:00 ч. в посока Кулата и в 14:00 ч. - в посока София;

при 163-ти км, в района на Марикостиново, дейностите започват в 13:00 ч. в посока Кулата и в 13:20 ч. - в посока София;

На 20 август за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движение в участък от автомагистрала „Тракия“ в област Пловдив. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за около 40 минути. Ограничение ще има от 8:00 ч. при 107-и км, в района на Цалапица, както и от 9:00 ч. при 118-и км, в района на Радиново.

АПИ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Преди дни заради смяната на тол камерите имаше промяна в движението по автомагистрала „Хемус“.