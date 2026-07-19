Всичко по темата магистрала Струма

Скандално много! 10 милиона евро на ден се харчат за косене на тревички
Бившият регионален министър алармира за дългосрочни договори „на абонамент“ и сериозен монопол в пъ...
Следете всички новини, анализи и коментари по темата магистрала Струма. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бившият регионален министър алармира за дългосрочни договори „на абонамент“ и сериозен монопол в пъ...
Започват ремонти, трафикът ще е в аварийната лента
Обходен път слага край на задръстванията в града
Колоните от София за празниците тръгнаха
Километър от нея стига глагозамайваща сума
Пренасочват движението към София