Прокурори зоват колеги да стават кръводарители
От центровете по трансфузионна хематология в страната алармираха за значителен спад на желаещите да дарят кръв, който се отчита от началото на месец м...
Следете всички новини, анализи и коментари за Кръводарители. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лекарите в многопрофилната болница в Добрич продължават да се борят за живота на родилка, получила рядко срещано усложнение при раждане тази сутрин
След стрелбата в Орландо все по-сериозно се чува гласът на онези, които искат отмяна на правилото хомосексуални мъже да не могат да даряват кръв. Ка...
Опашки се вият пред извънрено сформираните кръводарителни центрове в Орландо, Флорида. След вчерашната стрелба в гей клуба "Пулс", която коства живота...
Охранители чакат на опашка пред центъра за кръводаряване на МБАЛ-Бургас. Мускулести мъже, облечени в черни тениски, изпълниха паркинга пред лечебното...
Благотворителна инициатива в помощ на децата ще се проведе тази година по повод 10-годишнината на Каварна рок фест. Организаторите на фестивала съвмес...
Сливен. Спешно се търсят кръводарители за пострадалите в тежката катастрофа. Кръвта е необходима за Венцислав Боянков, който пострада при тежка катаст...
София. УМБАЛ "Свети Георги" продължава кампанията за кръводаряване в полза на петима пациенти на клиниката по изгаряния, пластична и възстановителна х...
Пловдив. Спешно се търсят кръводарители с кръвна група А, резус фактор „+", за животоспасяващи преливания на 37-годишна бременна жена в нестабилно със...
София. Болница "Света Екатерина" в София търси спешно кръводарители с кръвна група "А-". Тя е необходима за пациент, който е на операционната маса със...
Близки на оцелялата в катастрофата край Ловеч Екатерина търсят кръводарители. "Помогнете на 27-годишната Екатерина да живее!" Този призив се разпрост...
София. В Международния ден на кръводарителя, който се отбелязва на 14 юни, се отдава почит и благодарност към доброволните и безвъзмездни кръводарител...
Бургас. Мъж се нуждае от спешно кръводаряване. Това съобщиха от МБАЛ-Бургас. Красимир Гюров, който е сърфист, пострадал тежко вчера. Ръководството на...
София. Само за 11 и 12 януари 250 души са дарили кръв в акция по кръводаряване в столицата. Това стана ясно от пресконференция на Националния център п...
Кърджали. За трета поредна година Младежи – ГЕРБ в Кърджали организираха акция по безвъзмездно кръводаряване в Центъра по трансфузионна хематология къ...
Кръводарителска акция за Цветница организират за поредна година здравното министерство, БЧК и Православната църква. Тази година кампанията е под мотот...
Благоевград. Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов се включи в Националната кръводарителска кампания „Капка по капка живот". Първи кръв да...
Благоевград. Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов ще се включи в Националната кръводарителска кампания „Капка по капка живот". Така той ще...
Кърджали. При голям интерес премина кръводарителската кампания в Ардино. Пред специално оборудвания автомобил на Отделението по трансфузионна хематоло...
София. От днес вече е достъпно мобилно приложение за телефони, което ще представя в реално време актуална информация за кръводарители и пациенти, заяв...