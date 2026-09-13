Иван Шишков с новини за Околовръстното
Очаква се одобрение на подробния устройствен план между бул. „Братя Бъкстон“ и бул. „Цар Борис III“
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Очаква се одобрение на подробния устройствен план между бул. „Братя Бъкстон“ и бул. „Цар Борис III“
За определянето на цените им досега се използваха остарели методи
Кабинетът с 20 допълнителни мерки за повишаване на инвестициите По-бързо ще се отчуждават земи при изграждане на нови пътища и при ремонт на съществу...
Правителството реши да бъдат отчуждени части от имоти – частна собственост за изграждането на Северната скоростна тангента и Околовръстния път на Софи...
78 декара зад плаж "Корал" ще бъдат отчуждени от частни имоти, съобщиха от министерство на регионалното развитие. Причината е, че държавата призна, че...
2,05 лв. максимална цена за квадратен метър земя предлага пътната агенция на собствениците на терени, които трябва да бъдат отчуждени от държавата за...
София. По-бързо ще се отчуждават земи за строителство на магистрали. При допуснато предварително изпълнение на акта за отчуждаване инвеститорът на нац...
София. Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, с който да се...
Частни имоти се отчуждават заради строителството на автомагистралите "Марица" и "Струма", съобщиха от Министерския съвет. Те се намират край Петрич, Д...
София. Пътната агенция ще работи върху създаване на нови правила за обезщетенията при отчуждаване на терени за държавни нужди като строителство на път...