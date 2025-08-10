Ключова новина за собствениците на земеделски земи

Три пъти се вдига началната цена за обезщетение при отчуждаване на земеделски земи.

Новите цени са определени с министерско постановление за промени в наредбата за реда за определяне на цени на частни имоти, които държавата иска за свои нужди.

С промените в наредбата на практика, при отчуждаване от страна на държавата на определен имот, който е земеделска земя, собствениците му ще получават по-високи обезщетения.

До момента тези обезщетения бяха много ниски и не отговаряха на пазарните реалности и промените в икономическите условия за последните 25 години

тъй като за определянето им се ползваха остарели начални цени.

Новите стойности предвиждат обезщетението за първа категория земеделска земя да започва от 1981 лв. за декар, за втора – от 1824 лв./дка. Собствениците на земи трета и четвърта категория ще получават съответно 1573 лв./дка и 1352 лв./дка начална цена, а от пета до десета категория обезщетението може да варира от 975 до 189 лв./дка.

Некатегоризираната земя пък ще се обезщетява с минимум 126 лв./дка, предвижда още промяната в наредбата.

