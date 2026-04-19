Затишие в Ормузкия проток

Нито един танкер не е прекосил Ормузкия проток в неделя, сочат данни от системите за проследяване. Това превръща деня в един от най-спокойните във водния път от началото на конфликта.

Затишието последва съобщението на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция от събота, че протокът отново е затворен за корабоплаване.

По-рано днес два санкционирани танкера, превозващи втечнен нефтен газ, са били принудени да обърнат курса си от иранските въоръжени сили, докато са се насочвали извън Персийския залив, съобщи иранската държавна информационна агенция „Тасним“.

Видео от сайта за проследяване на кораби Marine Tracker показва множество закотвени плавателни съдове, изобразени като малки кръгове от двете страни на протока. Останалите кораби са извършвали маневри в кръг, за да избегнат навлизането във водния път.

