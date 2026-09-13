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Край на затишието

Край на затишието

Петролните, валутните, студените и горещите войни навлязоха в нова фаза Най-важните политически събития в света всъщност са икономически - петролотре...

02 февруари | 22:05
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