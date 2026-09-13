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ДАНС влезе в община Неделино

ДАНС влезе в община Неделино

Смолян. Няколко десетки служители на ДАНС са претърсили снощи сградата на община Неделино, предаде bTV. Извършени са множество разпити на служители н...

14 ноември | 11:07
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