Най-после! Тръгва един от най-големите проекти в Родопите
Кабинетът вкара като приоритет пътя Асеновград- Смолян- Рудозем по предложение на ДПС Ново начало
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Кабинетът вкара като приоритет пътя Асеновград- Смолян- Рудозем по предложение на ДПС Ново начало
Аварийни екипи са започнали работа от сутринта, но местата на авариите са труднопроходими
Фестивалът бе открит официално тази вечер от президента Румен Радев
Нови разкрития на археолозите
Семейството я откри, докато копаеше за водоем
Той получи подкрепата на над 55% от хората в общината
За предсрочни парламентарни избори отново се обяви вчера председателят на ДПС Мустафа Карадайъ. На откриването на празника на община Неделино Карадайъ...
Искаме и Неделино да стане приятна дестинация за всички, които искат да правят туризъм, бизнес и земеделие. Това каза председателят на Националният пр...
Пловдивският апелативен съд възстанови Стоян Беширов на поста кмет на община Неделино. Решението е окончателно и влиза в сила незабавно. На кмета беше...
Напрежение в Неделино продължава втори ден подред, след като служители на Администрацията и привърженици на отстранения кмет Стоян Беширов не допусках...
Жива верига блокира входа на община Неделино, за да не допусне новия кмет Румен Русанов в сградата на администрацията. Засилено полицейско присъствие...
Частично бедствено положение е обявено за свлачищния район в село Пелатиково, община Невестино. Това съобщи заместник-кметът на общината Йордан Глогов...
Кметът на Неделино Стоян Беширов е отстранен за измами с европроекти
Смолян. Кметът на Неделино Стоян Беширов е привлечен като обвиняем от прокуратурата. Това съобщи Нова тв и уточни, че причината е злоупотреби в община...
Смолян. ДАНС и прокуратурата издирват кмета на Неделино Стоян Беширов, за да му повдигнат обвинение. Това съобщи говорителят на главния прокурор Румян...
Смолян. Няколко десетки служители на ДАНС са претърсили снощи сградата на община Неделино, предаде bTV. Извършени са множество разпити на служители н...
Смолян. България не може да се дели на малки и големи населени места, всички трябва да се развиват и хората да живеят еднакво добре. Това каза лидерът...
Министърът ще иска двойно увеличение на парите за култура през 2014 г.
Смолян. Близо 100 фолклорни групи от няколко страни от региона може да се окажат в условията на стриктен воден режим по време на Първия балкански фолк...
Проблемът с липсата на вода в Неделино продължава цяла седмица, а водата намалява с всеки изминал ден. Това заяви пред „Фокус" кметът на Неделино Стоя...